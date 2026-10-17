Президент США Дональд Трамп приостановил действие закона об антироссийских санкциях, сообщают СМИ.

«Отменяю применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных «законом Грэма». Я направил в Конгресс официальное уведомление о том, что подобная отмена в данный момент отвечает национальным интересам США», — объяснил Трамп.

Законопроект давал Трампу 30 дней на введение 100% пошлин на все товары от пяти крупнейших покупателей российской нефти. Он также предусматривал введение санкций против многочисленных российских предприятий и 500% пошлин на весь импорт российской энергопродукции в США. И этот месячный срок должен был истечь завтра 18 октября.