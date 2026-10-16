Военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыла в Азербайджан для участия в совместных тактико-летных учениях «Встреча соколов — 2026».

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, делегацию возглавляет командующий Президентской гвардией ОАЭ генерал-майор Али Аль-Кааби.

Вначале представители ОАЭ посетили Боевое авиационное командование Военно-воздушных сил Азербайджанской армии. Гостям рассказали о ходе учений, поставленных задачах и совместных действиях военнослужащих.

Члены делегации ознакомились с ходом учений, встретились с личным составом и осмотрели задействованные летательные аппараты и военную технику.

Затем делегация посетила командование Сил специального назначения (ССН). Гостям представили подробную информацию о деятельности ССН и ответили на интересующие их вопросы.

На встрече стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества между силами специального назначения двух стран, а также другие вопросы, представляющие интерес.