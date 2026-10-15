США ввели новые санкции против Ирана, включив в список ограничений кубинский банк Banco Internacional de Comercio, S.A., а также еще 10 организаций и 16 человек.

Как следует из заявления госсекретаря США Марко Рубио, распространенного пресс-службой Госдепартамента, кубинский банк попал под санкции из-за предполагаемого оказания услуг иранским финансовым организациям.

Ограничения также затронули юридические лица, зарегистрированные в Иране, Ираке и Гонконге. Среди них – иракский банк International Development Bank (IDB). Все физические лица, включенные в санкционный список, являются гражданами Ирана.

При этом Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую до 30 октября проводить операции, необходимые для завершения транзакций с участием IDB.

Включение в санкционный список предусматривает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на ведение бизнеса с фигурантами перечня.