Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил трансляцию казни Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в Техасе.

При этом американский лидер признал, что публичная казнь могла бы стать сдерживающим фактором.

«Трансляция казни, которую мог бы посмотреть весь мир, могла бы послужить мощным сдерживающим фактором и продемонстрировала бы, как Америка расправляется с террористами и отбросами», – написал Трамп в Truth Social.

При этом президент США подчеркнул, что «многие хорошие, руководствующиеся благими намерениями люди предпочли бы не наблюдать за смертью» военного.

«Он умрет, как и планировалось, посредством расстрела, но это мероприятие не будет транслироваться. При этом казнь смогут увидеть лично члены семей жертв, если они этого захотят», — указал американский лидер.

Казнь назначена на 3 декабря и должна состояться на базе Форт-Худ. Это будет первая казнь американского военнослужащего за 65 лет. Последним казненным военным стал рядовой Джон Беннет, которого повесили после того, как он признал вину в изнасиловании и покушении на убийство 11-летней девочки. Кроме того, казнь Хасана станет первой казнью через расстрел в США со времен Второй мировой войны.