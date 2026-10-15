Турецкого певца Мурата Боза и актрису Демет Оздемир эвакуировали на лодках из студии Phoenix в стамбульском районе Аязага после сильного ливня и наводнения.

По данным турецких СМИ, уровень воды на прилегающей территории поднялся примерно до двух метров, а в здании отключилось электричество. В студии оказались более 200 человек, которые не могли самостоятельно выбраться из затопленного помещения.

Мурат Боз обратился за помощью к экстренным службам и сообщил в социальных сетях, что вода продолжает прибывать. Демет Оздемир также опубликовала обращение, в котором рассказала о ситуации и попросила о помощи.

В результате артистов и других находившихся в здании людей эвакуировали с помощью лодок.