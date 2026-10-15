Предприниматель Илон Маск выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора покинуть свой пост.

«И вот бойня продолжается. (…) Зеленскому пора уходить», — отреагировал Маск в соцсети X на пост независимого издателя и политического обозревателя Александра Мьюза.

В своем сообщении Мьюз отметил, что Зеленский больше всего боится окончания украинского конфликта и президентских выборов.

«Если он проиграет, его наверняка подвергнут расследованию и, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности — так произошло с 80% его предшественников», — отметил обозреватель.

Кроме того, Маск отреагировал на сообщение американского политического обозревателя Майка Серновича, который заявил о неблагодарности Киева:

«Налогоплательщики пожертвовали Зеленскому более $250 млн. Мы все видели на YouTube суперкары с флагами Украины. Дома, которые покупают в Майами и Монако».

Сернович отметил, что дизельной сделкой с Россией президент США Дональд Трамп хотел снизить цены на дизельное топливо, а «получил удар ножом в спину».

«Вызывает беспокойство», — прокомментировал Маск.

Бизнесмен также отреагировал на пост аналитика под именем Samuel, в котором тот пишет, что «SpaceX — частная компания, которая не обязана помогать Украине, но все же вмешалась, когда правительства бездействовали».