Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Канада в будущем войдет в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

«Они в итоге станут 51-м штатом, поскольку иначе быть не может», — заявил американский лидер, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Аризоне в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

По словам Трампа, Канада значительно больше зависит от Соединенных Штатов, чем США от своего северного соседа. При этом он утверждает, что ранее Вашингтон ежегодно терял до $100 млрд из-за торгово-экономических отношений с Оттавой.

«Они нам не нужны. Мы нужны им», — подчеркнул американский президент.

Трамп также предположил, что канадские власти «сделают то же самое, что и Гренландия».