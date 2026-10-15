Российские войска нанесли массированный удар по Кировоградской области Украины, в результате которого погибли как минимум два человека, заявил глава областной администрации Александр Райкович. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, под удар попали транспортные и промышленные предприятия. В Кропивницком, административном центре области, звучали взрывы. Удары по городу наносились несколько раз.

Райкович призвал жителей позаботиться о своей безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

«Прошу ничего не публиковать в сети, заботиться о безопасности. Ситуацию отслеживаем», – отметил глава администрации.

Специалисты устанавливают масштабы повреждений инфраструктуры.