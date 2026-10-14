Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября в Баку обсудил с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым развитие стратегического партнерства и союзничества, а также новые совместные проекты. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев отметил успешное развитие связей между двумя странами и с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Узбекистан в августе этого года. На встрече также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе поездки.

Мирзиёев, в свою очередь, выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и подчеркнул, что развитие и прогресс страны радуют братский узбекский народ. Он поздравил Алиева с успешным председательством Азербайджана в СВМДА и проведением саммита организации, отметив, что это свидетельствует об авторитете страны.

Стороны также отметили рост товарооборота с начала года и продуктивное сотрудничество в различных сферах. Речь шла о реализации проектов в энергетике, взаимных инвестициях, строительстве, транспорте и логистике, легкой промышленности, геологии и туризме.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, а также подчеркнули важность культурных и гуманитарных связей.