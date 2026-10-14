Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости продолжать поддержку Украины, подчеркнув, что её капитуляция не приведёт к миру, а станет завоеванием. Об этом она сказала, выступая в парламенте перед саммитом лидеров Евросоюза.

По словам Мелони, поддержка Киева не противоречит мирному урегулированию, а, напротив, приближает его.

«Если бы Украина завтра перестала защищаться, как многие надеются или предлагают, мы бы не получили мира. Мы бы обсуждали оккупацию европейской страны и возвращение империализма советского образца, который Европа знала на протяжении половины века», — заявила глава итальянского правительства.

Она также подчеркнула, что не хочет возвращения к временам советского господства в Европе.

«Я не скучаю по российским танкам, подавлявшим восстания в Праге и Будапеште, и не скучаю по Берлинской стене. И никто не убедит меня в том, что капитуляция тех, кто защищает свою свободу, может называться миром», — сказала Мелони.

По её словам, цель европейских усилий — достижение справедливого мира, даже если ради этого придётся столкнуться с потерей политической поддержки.