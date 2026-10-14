В Гедабекском районе Азербайджана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла 13 октября около 22:00 на территории села Чанагчы.

Житель Гедабекского района Шукюр Алекперов (1989 г. р.), управляя автомобилем ВАЗ-2107, съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП супруга водителя Сайяра Алекперова (1993 г. р.) скончалась на месте происшествия. Их сын Али (2014 г. р.) получил травмы и был госпитализирован.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, мужчина употребил спиртные напитки на праздничном мероприятии, после чего сел за руль автомобиля.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В дорожной полиции вновь напомнили об опасности управления автомобилем в нетрезвом состоянии и призвали водителей сделать выводы из произошедшей семейной трагедии.