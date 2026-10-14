Руководство Израиля не планирует возобновлять военную кампанию против Ирана до парламентских выборов, намеченных на 27 октября. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Times of Israel.

«На мой взгляд, для нас это неудобно», — сказал Нетаньяху, комментируя сообщения телеканала «Кешет 12» о том, что он призывал президента США Дональда Трампа возобновить военные действия против Ирана до выборов в Израиле и промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что Нетаньяху и Трамп во время телефонного разговора на прошлой неделе обсуждали возможность проведения новой масштабной операции против Ирана до выборов в обеих странах.

По данным издания, разговор состоялся до того, как президент США заявил об отсутствии планов наносить удары по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс.