Армения и Россия договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения проблем армянской железной дороги и выработки возможных решений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Договорённость была достигнута на встрече премьер-министра Никола Пашиняна с генеральным директором — председателем правления РЖД Олегом Белозёровым в Ереване.

Стороны обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в период концессионного управления компанией «Южно-Кавказская железная дорога», эффективность управления и существующие проблемы. Рабочая группа должна в сжатые сроки определить возможные решения и дальнейшие шаги.

Пашинян подчеркнул, что цель армянского правительства — повысить конкурентоспособность железных дорог страны и интегрировать их в транспортные сети соседних государств и международные маршруты с учётом перспектив разблокирования региональных коммуникаций.

Отдельное внимание стороны уделили проектам реконструкции участков Гюмри — Ахурик — граница с Турцией и Ерасх — Нахчыван.

Белозёров заявил, что РЖД намерены соблюдать условия железнодорожной концессии с Арменией. По его словам, компания открыта к диалогу с правительством республики и совместной оценке эффективности соглашения.

Согласно сообщению РЖД, за время концессионного управления инвестиции в железные дороги Армении составили около $400 млн. Дивиденды акционеру не выплачивались, а вся прибыль направлялась на развитие железнодорожной инфраструктуры.