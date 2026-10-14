Президент Украины запаниковал, когда США перестали предоставлять Киеву разведданные. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, причиной такого решения со стороны Вашингтона было «хамство» украинского лидера. Теперь Зеленский возмущен отказом американцев от передачи разведывательных данных.
«Зелёная вошь» возмущена отсутствием разведданных от американцев. Президент США Дональд Трамп не экс-канцлер ФРГ Шольц. Он не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые», – подчеркнул Медведев.