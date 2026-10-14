Президент Украины запаниковал, когда США перестали предоставлять Киеву разведданные. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, причиной такого решения со стороны Вашингтона было «хамство» украинского лидера. Теперь Зеленский возмущен отказом американцев от передачи разведывательных данных.