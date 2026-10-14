В иракской провинции Киркук в результате взрыва самодельного взрывного устройства погибли два военнослужащих, в том числе бригадный генерал. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Яхьи Расула Абдаллы, погибшими являются начальник управления связи 11-й пехотной дивизии бригадный генерал Ахат Ясир Худайр Хусейн и офицер Мутаз Шахид Аббас.

Инцидент произошел в районе Вади-Загейтун во время осмотра места авиаудара по укрытию террористической ячейки. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве, ранее оставленном боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В Минобороны Ирака заявили, что вооруженные силы продолжат операции против оставшихся террористических группировок до полной ликвидации их очагов в стране.