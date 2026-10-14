Армения находится в состоянии мира с Азербайджаном, хотя для окончательного урегулирования ещё предстоит сделать несколько шагов. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, Ереван также продвигается в процессе нормализации отношений с Турцией. При этом сухопутная граница между двумя странами пока остаётся закрытой.
«Я думаю, что процесс уже значительно продвинулся, и вполне возможно, что завтра утром мы проснёмся и увидим в новостях заголовок: «Армяно-турецкая граница открыта»», — отметил Мирзоян.