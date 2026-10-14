Президент США Дональд Трамп заявил, что поставки российского дизельного топлива на мировой рынок могут существенно снизить цены на горючее. Его слова приводит американская телекомпания Gray Television.

«Мне кажется, это отлично, потому что оно [топливо] поступает на мировой рынок, оно поступает не к нам, оно высвобождается для мира и значительно снизит цены на дизельное топливо», — заявил глава Белого дома в интервью.

По словам Трампа, увеличение предложения российского топлива на мировом рынке должно способствовать снижению стоимости дизеля.