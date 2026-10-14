Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа ввести жёсткие санкции против России и предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot после массированного удара по энергетической инфраструктуре.

По словам Зеленского, за ночь российские войска применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов против объектов энергетики и критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова.

Он заявил, что в результате атаки около 600 тысяч человек остались без электричества. Также, по его данным, повреждения получили 26 объектов электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазовой инфраструктуры. Зеленский сообщил о погибших и раненых.

Украинский президент обвинил Москву в срыве возможности деэскалации и призвал Вашингтон отреагировать на удар. Он также сослался на законопроект о санкциях против России, связанный с американским сенатором Линдси Грэмом.

«У президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не должна оставаться один на один с Россией, и призвал США, Европу и других партнёров продолжать военную поддержку Киева.