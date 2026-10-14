В ночь на 14 октября Саратовская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Основной удар пришелся на город Балаково, где прогремела серия взрывов и возникли пожары.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки повреждены несколько жилых домов. По предварительным данным, погиб один человек.

По сообщениям местных жителей, ночью в Балаково были слышны многочисленные взрывы, работали системы противовоздушной обороны и звучали сирены воздушной тревоги.

Украинские мониторинговые ресурсы утверждают, что целью атаки стали центр обработки данных Сбербанка и объекты энергетической инфраструктуры. В социальных сетях распространяются фотографии и видеозаписи пожаров, предположительно возникших после ударов.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о возможном поражении металлургического предприятия в Саратовской области, продукция которого используется российским военно-промышленным комплексом. Официального подтверждения повреждений этих объектов пока нет.

На фоне атаки аэропорт Саратова «Гагарин» временно приостановил прием и отправку самолетов. Утром сообщалось о задержках рейсов в Москву, Сочи и Батуми, а также прибывающих самолетов.