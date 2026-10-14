Утром 14 октября российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Основной целью атаки стал Киев, взрывы также прогремели в Харькове и Днепре.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные власти, российские войска применили баллистические ракеты. Ракетная угроза объявлялась в нескольких регионах страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ударах по нескольким энергетическим объектам столицы. Левый берег Киева частично обесточен после ракетных ударов. Свет пропал в большей части Голосеевского района и Печерске. Также предупреждают о проблемах с водоснабжением в столице.

По сообщениям украинских мониторинговых ресурсов, под ударом могли оказаться теплоэлектроцентрали, электростанции и подстанции.

В Киеве погибли 3 человека, есть пострадавшие.