Рабочая группа Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Турцией выступила с заявлением в связи с антиазербайджанской кампанией в турецких СМИ и соцсетях.

Особое возмущение вызвали необоснованные обвинения со стороны отдельных депутатов правящей Партии справедливости и развития (AKP) и главного советника президента Турции Октая Сарала.

В заявлении подчёркивается, что принцип «Один народ — два государства» не даёт права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и навязывать ему чужие политические и религиозные взгляды.

Депутаты назвали недопустимыми оскорбления президента Ильхама Алиева, азербайджанского народа и исторических личностей страны.

«К сожалению, власти AKP не предпринимают никаких шагов для предотвращения всего этого», — говорится в заявлении.

Отдельные вопросы вызывает терпимое отношение турецких властей к провокационным акциям у дипломатических представительств Азербайджана.

Парламентарии призвали представителей правящей партии Турции уважать суверенитет и конституционный строй Азербайджана, воздерживаясь от заявлений, способных навредить отношениям двух стран.