Сигнал «7500», предупреждающий о захвате воздушного судна, был подан из кабины самолёта, приземлившегося в аэропорту Нюрнберга в Германии. Об этом сообщила полиция Баварии в социальной сети X.

«Из кабины был отправлен код «7500» (предупреждение о захвате самолёта), при этом пилот перестал выходить на связь по радио. В качестве меры предосторожности были подняты по тревоге несколько дежурных самолётов», — говорится в сообщении правоохранителей.

На фоне инцидента аэропорт Нюрнберга приостановил работу, а его территория была оцеплена. Также возникли перебои в движении автобусов и поездов метро, следующих к воздушной гавани.

Позднее самолёт, прибывший с греческого острова Корфу, благополучно приземлился в сопровождении истребителей Eurofighter. Около 13:00 по местному времени полиция отменила тревогу, заявив, что проверка не выявила опасности.