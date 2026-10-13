Поджоги автомобилей, попытки устроить пожар в школе, столкновения у учебных заведений вызвали решительные действия правоохранительных органов. Прикрывать подобные преступления правом на протест недопустимо.

Так, Служба государственной безопасности Азербайджана задержала предполагаемых заказчиков и исполнителей поджога четырёх автомобилей в посёлке Масазыр Абшеронского района, совершённого 10 октября. Подозреваемых установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.

В Гарадагском районе Баку подожгли автомобиль одного из директоров школ. Поблизости находились дети. В Ясамальском районе попытались устроить пожар в школе, однако возгорание удалось предотвратить. Никто не пострадал. По данным МВД, задержаны шестеро подозреваемых, среди которых ранее судимый гражданин и старшеклассники той же школы. Что особенно возмутительно, потому что подстрекатели и организаторы противостояния под предлогом защиты религиозных ценностей вовлекли в преступную деятельность несовершеннолетних, совершенно не заботясь об их будущем.

У станции метро «28 Мая» во время несанкционированной акции также прошли задержания. МВД сообщило о 37 задержанных в связи с нарушениями общественного порядка, конфликтами с работниками образования, порчей школьного имущества, попытками помешать занятиям и движению транспорта. Ведомство предупредило, что меры по поддержанию порядка возле школ будут продолжены, а лица, совершающие противоправные действия, будут привлечены к ответственности.

Тем временем в социальных сетях распространяются фальшивые сообщения о якобы массовых протестах против единой школьной формы. На одном из таких видео футбольных болельщиков «Нефтчи» попытались выдать за участников протестной акции, наложив на кадры другой звук. В действительности запись сделана во время матча VII тура Мисли Премьер-лиги между «Сабахом» и «Нефтчи».

Подобные фальсификации рассчитаны на тех, кто не станет проверять происхождение кадров. Чужое видео, подменённый звук, несколько громких утверждений — и футбольный матч уже преподносят как уличные беспорядки.

Особую тревогу вызывает происходящее вокруг школ. Какое отношение поджоги и угрозы детям имеют к защите религиозных убеждений? Кто и чего рассчитывает добиться подобными действиями? И понимают ли участники этих провокаций, насколько серьёзными могут оказаться последствия?

Все приведенные выше факты указывают на то, что кому-то очень хочется дестабилизировать обстановку в стране, чтобы потом заработать на этом политические дивиденды. Однако очевидно и то, что времени подготовиться у этих сил не было, погромы и вандализм носили стихийный характер, действовали по обстоятельствам. А потому желаемого результата они добиться не смогли, правоохранительные органы резко пресекли все попытки превратить недовольство родителей школьников в массовые акции протеста.

Что касается единой школьной формы, то правила её ношения устанавливаются государством. Их можно обсуждать, критиковать, предлагать изменения. Но несогласие с решением властей не освобождает от ответственности за нарушение закона. Тем более когда речь идёт о поджогах, повреждении имущества и угрозах безопасности школьников.

Азербайджан — светское государство, и принципы светского образования закреплены в его законодательстве. Вопросы школьной формы решаются внутри страны, без указаний извне. Попытки использовать эту тему для разжигания противостояния требуют должной оценки.

Действия СГБ и МВД показывают, что правоохранительные органы реагируют на происходящее. Теперь важно установить всех причастных, выяснить, кто организовывал противоправные действия, и добиться предусмотренной законом ответственности.

Никакие религиозные убеждения и политические разногласия не могут служить оправданием насилию. Тем, кто поджигает автомобили, угрожает школам и втягивает детей в опасные провокации, придётся отвечать перед законом. Именно такой реакции общество вправе требовать от государства.