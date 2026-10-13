Иран укрепляет оборону, мобилизует сторонников режима и угрожает США и их союзникам в Персидском заливе более масштабным и жёстким ответом. Таким образом Тегеран готовится к возможным американским ударам после промежуточных выборов в Конгресс США и одновременно пытается предотвратить их.

Иранские официальные лица как публично, так и в ходе закрытых переговоров с представителями стран региона предупреждают, что в случае новых американских ударов Исламская Республика ответит дальнейшей эскалацией по всему Ближнему Востоку.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран усиливает защиту стратегически важных объектов, включая ядерные комплексы и приграничные районы, стремясь повысить их устойчивость к возможным атакам. Одновременно власти готовят население к возобновлению войны: направляют представителей военизированных формирований в детские сады для рассказов о боевых действиях, рекламируют курсы стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов и организуют массовые митинги.

Возможности Ирана по отражению ударов современных американских истребителей, высотных бомбардировщиков и крылатых ракет крайне ограничены. Это вынуждает Тегеран делать ставку на угрозы ответных действий, рассчитывая таким образом удержать Вашингтон от новых атак.

Воинственная риторика также позволяет отвлечь внимание общества от стремительного ухудшения экономической ситуации. Соединённые Штаты ужесточают санкции и оказывают давление на авиакомпании, добиваясь прекращения полётов в Иран, что ещё больше усиливает фактическую блокаду страны.

«Нынешнее состояние военной готовности пока играет на руку иранским властям, поскольку страна оказалась в тупике сразу на нескольких направлениях — дипломатическом, экономическом и политическом», — считает Санам Вакиль, директор ближневосточной программы лондонского аналитического центра Chatham House. «Новая война могла бы дать Исламской Республике возможность выбраться из тупика, в который она сама себя загнала», — добавила эксперт.

По словам источников, знакомых с содержанием соответствующих предупреждений, некоторые иранские официальные лица, стремясь предотвратить потенциальное нападение, намекали на возможность проведения наземных операций на территории соседних государств.

В воскресенье один из высших руководителей системы национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран может нанести удары по Объединённым Арабским Эмиратам, которые с конца весны в значительной степени избегали атак, а также по центрам обработки данных и интернет-кабелям по всему региону.

Кроме того, по словам ряда собеседников, иранская сторона отдельно предупредила представителей арабских государств, что в случае возобновления конфликта может атаковать региональные объекты, включая нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Это дополнительно усилит угрозу, с которой королевство уже сталкивается со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, атаковавших в минувшие выходные международный аэропорт саудовской столицы.

Американские вооружённые силы, со своей стороны, также готовятся к возможному возобновлению боевых действий.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, к Ближнему Востоку направляются третья авианосная ударная группа и ещё одно экспедиционное подразделение морской пехоты США. Пентагон также рассматривает возможность переброски дополнительных средств противовоздушной обороны и боеприпасов на американские базы в регионе.

Хотя на прошлой неделе президент Дональд Трамп исключил возможность нанесения ударов до промежуточных выборов 3 ноября, он публично рассуждал о возможной атаке на иранский ядерный объект «Гора Кирка» (Pickaxe Mountain). Американские официальные лица, в свою очередь, заявляли, что военное командование разрабатывает различные варианты новых ударов.

Усилия обеих сторон по наращиванию боевых возможностей свидетельствуют о том, что спустя более семи месяцев после начала войны ни Вашингтон, ни Тегеран не считают необходимым прекращать противостояние, которое фактически зашло в тупик.

Напротив, каждая из сторон стремится изменить ситуацию в свою пользу.

США усилили экономическое давление на Иран и всё успешнее обеспечивают сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Иран, в свою очередь, активизировал атаки на суда в районе Персидского залива.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), связанного с Королевским военно-морским флотом, за минувшие выходные в Ормузском проливе и прилегающих водах были поражены как минимум три коммерческих судна.

В воскресенье в результате атаки беспилотника на эмиратский танкер Petro Dolphin у побережья Омана возник пожар. Двое индийских моряков пропали без вести.

Ракетный удар хуситов по аэропорту Эр-Рияда в субботу унёс жизни по меньшей мере 13 человек, ещё сотни получили ранения.

Эта атака стала самой смертоносной среди всех нападений на США и их союзников в Персидском заливе в рамках конфликтов, связанных с войной против Ирана.

Произошедшее вновь продемонстрировало уязвимость крупнейших экономических объектов региона в случае, если Трамп примет решение возобновить боевые действия.

По словам некоторых источников, знакомых с предупреждениями Тегерана, иранское руководство также передало посредникам, что в случае новой эскалации будет действовать значительно агрессивнее против американских военнослужащих.

В частности, речь идёт о попытках потопить военные корабли США на Ближнем Востоке и уничтожить их экипажи.

Во время сентябрьских атак иранские ракеты проходили в непосредственной близости от американских военных кораблей.

На прошлой неделе Пентагон перебросил около дюжины бомбардировщиков B-1 с военной базы в Великобритании из-за опасений, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил атаку с использованием беспилотников.

Прямые боевые столкновения между США и Ираном в значительной степени приостановлены с конца июля, когда Трамп отказался от планов масштабной эскалации.

Как сообщала The Wall Street Journal, одной из причин этого решения стали опасения относительно сокращения запасов ракет-перехватчиков, необходимых для защиты объектов по всему региону.

Иран использовал возникшую паузу для восстановления предприятий по производству ракет и беспилотников, а также пополнения своих арсеналов.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи высоко оценил проделанную работу, однако признал наличие проблем с цепочками поставок. Соответствующие заявления, сделанные им в начале сентября, были опубликованы информационными ресурсами, связанными с КСИР.

Одновременно Тегеран усилил защиту ядерных объектов и других подземных сооружений, имеющих значение для национальной безопасности.

Согласно спутниковым снимкам компании Vantor, проанализированным вашингтонской некоммерческой организацией Institute for Science and International Security, в прошлом месяце Иран возвёл дополнительные пассивные оборонительные сооружения вокруг ядерных объектов «Гора Кирка» и Натанз.

В частности, были созданы импровизированные земляные насыпи, призванные затруднить возможные рейды наземных подразделений противника.

Иранские официальные лица открыто рассказывают об этих приготовлениях.

В конце сентября бригадный генерал Голямреза Джалали, отвечающий за разработку чрезвычайных планов страны, сообщил журналистам, что аэропорты, морские порты и электростанции Ирана «подготовились к условиям военного времени».

По его словам, на объектах оборудованы укрытия и созданы резервные запасы, которые позволят поддерживать их функционирование в кризисной ситуации.

Государственные СМИ также ежедневно транслируют массовые акции в поддержку действующей власти.

По словам жителей Ирана, в последние недели число участников таких мероприятий увеличилось, а сами акции стали проводиться в большем количестве населённых пунктов.

Один из радикально настроенных представителей духовенства, присоединившийся к демонстрациям, заявил в интервью, что ожидает возобновления войны и уверен в победе Ирана.

По его словам, дипломатические усилия не принесли результатов, поэтому у Исламской Республики не остаётся иного выбора, кроме продолжения вооружённой борьбы.

На рекламных щитах в Тегеране теперь размещаются объявления о курсах военной подготовки для гражданского населения, включая обучение обращению с переносными зенитными ракетными комплексами и снайперскими винтовками.

В прошлом месяце КСИР сообщил о подготовке первых женских подразделений специального назначения, прошедших обучение тактике партизанской войны, обращению с огнестрельным оружием и управлению беспилотниками.

Об этом свидетельствуют видеоматериалы, опубликованные элитным подразделением «Фатехин», входящим в состав добровольческих военизированных формирований «Басидж».

В городе Себзевар на северо-востоке Ирана подразделение КСИР посетило детский сад, где военнослужащие рассказали детям о боевых действиях, происходивших ранее в этом году.

Кроме того, они продемонстрировали американскую крылатую ракету Tomahawk, которую, по утверждению представителей подразделения, им удалось обезвредить. Об этом сообщалось в социальных сетях сухопутных сил КСИР.