Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал дискуссии вокруг школьного дресс-кода, связав их с попытками использовать ислам в политических и геополитических целях.

Экс-министр обратил внимание на ряд исторических обстоятельств, которые он считает показательными.

В частности, Зульфугаров напомнил, что аятолла Рухолла Хомейни прибыл в Иран для осуществления исламской революции из Франции, штаб-квартира движения Фетхуллаха Гюлена находилась в США, а сыновья пятого президента Египта Мухаммеда Мурси, которого он назвал главой «Братьев-мусульман», сохранили американское гражданство.

«Давайте вместе продолжим список «странностей», которые можно увидеть в играх «глобалистов» с теми, кто хочет превратить ислам в инструмент политических и геополитических игр», — отметил Зульфугаров.

По мнению бывшего главы МИД, нынешние дискуссии вокруг требований к школьной одежде имеют более глубокую политическую подоплёку.