Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в атаке на коммерческие суда вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которой пострадали граждане Украины и Азербайджана.

«Последняя атака России на коммерческие суда вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которой пострадали граждане Украины и Азербайджана, вновь демонстрирует преднамеренное пренебрежение Москвы жизнями мирных граждан и безопасностью судоходства в Черном море», — написал Сибига в соцсети X.

Глава украинского МИД призвал международных партнеров усилить давление на Россию.

Напомним, в ночь на 13 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море российские беспилотники атаковали два торговых судна.

Судно Azov Concord затонуло в 27 км от поселка Крапец, а судно Chelsea 3 смогло добраться до порта Варны. С борта Chelsea 3 эвакуировали 15 моряков — семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана. Они получили незначительные травмы.