В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море российские беспилотники атаковали два торговых судна. Судно Azov Concord затонуло в 27 км от поселка Крапец, а судно Chelsea 3 смогло добраться до порта Варны.

Как сообщает БНТ, в ночь на 13 октября с борта Chelsea 3 эвакуировали 15 моряков — семь граждан Украины и восемь граждан Азербайджана. Они получили незначительные травмы.

С затонувшего Azov Concord под флагом Сент-Китс и Невис удалось спасти одного члена экипажа. По данным Vesti, спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что российского посла Элеонору Митрофанову вызовут в МИД для беседы. София также намерена провести консультации с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.