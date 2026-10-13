Американский актер Эр-Джей Митт, наиболее известный по роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает TMZ и Deadline.

Представители актера подтвердили его смерть, однако не раскрыли ее причину. По информации TMZ, это было самоубийство.

Митт сыграл Уолтера Уайта-младшего в 56 эпизодах «Во все тяжкие». Как и его персонаж, актер жил с церебральным параличом.

Митт активно использовал свою известность для привлечения внимания к проблемам людей с инвалидностью и участвовал в благотворительных проектах. Также он снимался в фильмах «Дубовая комната», «Вспомнить все» и «Хранители справедливости».