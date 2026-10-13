Мир и правила международного взаимодействия меняются настолько быстро, что географическая удалённость, размеры стран и скромный объём нынешних связей уже не служат решающими препятствиями для развития отношений между ними. Это видно на примере того, как в последние годы азербайджанская дипломатия расширяет географию своих связей. Укрепление позиций страны на Южном Кавказе и её растущая роль в международных перевозках привлекают внимание государств за пределами региона — больших и малых. Одним из свидетельств этого интереса стал официальный визит премьер-министра Камбоджи Хун Манета 12 октября. Баку оказался первым пунктом его турне по Азербайджану, Турции и Казахстану — трём государствам Организации тюркских государств.

Следует отметить, что глава камбоджийского правительства приезжает в Азербайджан не впервые. В апреле 2014 года здесь побывал отец нынешнего премьера Хун Сен. По словам Хун Манета, та поездка определила направления последующего сотрудничества. Однако спустя двенадцать лет экономические связи остаются скромными, что признали оба руководителя.

Поэтому главной задачей нынешнего визита стало наполнение политических отношений конкретным экономическим содержанием. Ильхам Алиев указал на географическую удалённость и недостаточную осведомлённость предпринимателей о рынках друг друга. Ответом стали соглашения об устранении двойного налогообложения и торгово-экономическом сотрудничестве. Дополнительно были оформлены меморандумы между образовательными учреждениями и торговыми палатами. Совместная же рабочая группа, создание которой было анонсировано в ходе диалога, должна подготовить дорожную карту, а соглашение о взаимной защите инвестиций пока находится в разработке.

На бизнес-форуме Хун Манет предложил азербайджанским компаниям рассмотреть размещение производств в Камбодже, где инвесторам предоставляются налоговые льготы сроком до 12 лет, а торговые соглашения с Китаем, Южной Кореей и ОАЭ расширяют возможности сбыта. За этим предложением стоит потребность Пномпеня привлечь новые инвестиции и уменьшить зависимость экспортного производства от крупнейших покупателей, особенно в условиях замедления экономического роста.

С этой точки зрения интерес к Азербайджану связан с его возможностями в энергетике, нефтехимии, агротехнологиях, логистике и цифровой инфраструктуре. Одним из направлений могло бы стать снабжение нефтепродуктами, в том числе через SOCAR Trading, хотя привлекательность такой схемы будет зависеть от цены и транспортных расходов.

Со своей стороны Баку предложил камбоджийским компаниям использовать Азербайджан как производственную и распределительную базу, прежде всего на основе свободной экономической зоны Алят рядом с Бакинским международным морским торговым портом. Таким образом, взаимный интерес связан не только с торговлей между двумя странами, но и с выходом через них на другие рынки. Для развития таких связей президент Торговой палаты Камбоджи Кит Менг предложил открыть азербайджанское посольство в Пномпене и установить прямое авиасообщение.

Наряду с экономическими возможностями у сторон есть и общая практическая проблема — минное загрязнение. Камбоджа накопила многолетний опыт гуманитарного разминирования, поэтому обмен технологиями и подготовка специалистов представляют интерес для Азербайджана, где, по словам Алиева, в последние годы вследствие подрывов на минах погибли или получили ранения более 400 человек.

Развитие этих контактов вписывается в более широкое сближение Баку с Юго-Восточной Азией, получившее дополнительный импульс в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах. В 2022 году Милли Меджлис получил статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее АСЕАН, а годом позже ассамблея подписала меморандум с Парламентской сетью Движения. Благодаря этому двусторонние отношения стали дополняться постоянными механизмами многостороннего взаимодействия.

Наиболее заметно такое сближение проявилось в отношениях с Вьетнамом и Малайзией, где политические контакты имеют экономическую основу.

В целом, интерес Азербайджана к региону усиливается и ростом экономического веса самого АСЕАН. С 2015 по 2024 год совокупный ВВП стран ассоциации увеличился с 2,5 до 3,9 трлн долларов, объём торговли — с 2,3 до 3,8 трлн, а в 2025 году регион привлёк рекордные 243,9 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. На этом фоне Камбоджа предлагает Баку дополнительную возможность работы с растущими рынками Юго-Восточной Азии, одновременно рассчитывая расширить собственные связи с Каспийским регионом.

Именно в стремлении выйти за пределы привычной географии экономических отношений интересы двух стран совпадают. В меняющемся мире расстояния и скромный объём нынешних связей уже не определяют пределы сотрудничества. Визит Хун Манета показывает, что Баку и Пномпень готовы расширять эти пределы, превращая взаимный интерес в новые возможности для своих стран.