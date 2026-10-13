Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оказание Россией и Китаем помощи Ирану.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, комментируя утверждения о поддержке Тегерана со стороны Москвы и Пекина.

«Я вижу множество комментариев от радикальных левых идиотов и безумцев о том, что Китай и Россия помогают «замечательной» Исламской Республике Иран. Если они и помогают, то на очень низком уровне, но я вообще не верю, что они это делают», — написал Трамп.

При этом президент США предупредил, что Вашингтон быстро узнает о возможной помощи Ирану со стороны этих стран.