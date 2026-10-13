В Ясамальском и Хатаинском районах Баку сегодня возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», согласно информации, ограничения введут на время ремонтных работ.

На Ясамале отключения будут в силе с 10:00 до 13:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Эльдара Агаева, Мехмана Буниятзаде, Мухаммеда Хиябани, Рахиба Тагиева и Васифа Алиева.

В Хатаинском районе света с 09:30 до 13:00 не будет на улицах Джаваншира, Джорат, Худу Мамедова, Ильхама Мамедова, Ахмедлинской дороге, 8-й и 9-й кольцевых.

«После завершения плановых работ абоненты на этих территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — говорится в сообщении.