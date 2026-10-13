Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны принесут результат, если Вашингтон будет давить на Россию, а не на Украину.

«Мы ценим участие президента Трампа в попытках положить конец российско-украинской войне. Но в Польше мы считаем, что эти усилия принесут плоды, если оказывать давление на агрессора, а не на жертву агрессии», – заявил Сикорский.

В то же время глава польской дипломатии отверг опасения, что спор между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским может выйти из-под контроля.

По словам министра, оба лидера, которых он назвал «мировыми знаменитостями», уладят свои разногласия, как это было и раньше.