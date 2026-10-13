Посланники президента США Дональда Трампа сообщили украинским чиновникам, что соглашение об экспорте российского дизеля должно помочь вернуть Москву к переговорам, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом встречи.

По данным агентства, на переговорах в Майами в прошлую пятницу спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что президент России Владимир Путин пока не готов обсуждать завершение войны, которая продолжается уже четыре с половиной года.

При этом Вашингтон рассчитывает, что соглашение, объявленное на прошлой неделе, поможет возобновить трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины. По словам одного из собеседников Reuters, сделка может «смягчить» позицию Москвы, поскольку показывает, что Трамп готов к сотрудничеству с Россией.

Ожидается, что возобновление переговоров позволит сторонам вернуться к поиску общего плана урегулирования войны.