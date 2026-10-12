Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители, обвинив СМИ во лжи и замалчивании этой темы.

«Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, но фейковые медиа не хотят даже приближаться к этой теме. Я сделал правильный выбор в интересах американского народа. Америка всегда на первом месте!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, США объявили о соглашении с Россией по поставкам дизельного топлива 9 октября. В тот же день президент Дональд Трамп рассказал об «очень успешном» разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которого стороны договорились о поставках дизеля из РФ на американский и мировой рынки.