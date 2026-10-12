Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил закупки российского дизельного топлива для Германии и Европы, заявив, что Москва будет вести серьезные переговоры только под давлением.

«Для Германии и Европы подобное решение неприемлемо. Россия будет вести серьезные переговоры только под давлением, поэтому мы придерживаемся наших санкций против нее», – цитирует Мерца Der Spiegel.

Канцлер также выразил поддержку Украине и администрации Владимира Зеленского.

Напомним, США объявили о соглашении с Россией по поставкам дизельного топлива 9 октября. В тот же день президент Дональд Трамп рассказал об «очень успешном» разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которого стороны договорились о поставках дизеля из РФ на американский и мировой рынки.

По словам Трампа, Россия «немедленно» поставит более 300 тысяч тонн топлива. Еще 500 тысяч тонн должны поступить в ноябре, а 1 млн тонн – сразу после этого. Кроме того, американский президент заявил о планах поставить в течение короткого времени еще 3 млн тонн дизеля, «исходя из состояния своих дизельных НПЗ».

Позже в правительстве Германии заявили, что сохраняют приверженность санкциям против России, хотя и «приняли к сведению решение США относительно поставок российского дизельного топлива».