Американский журнал Newsweek назвал четырех возможных кандидатов на смену президента Украины Владимира Зеленского.

В список вошли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Кирилл Буданов, бывший министр обороны Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко.

По данным издания, главным соперником Зеленского считается Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании. Согласно опросу Rating Group, ему доверяют 64% респондентов, тогда как Зеленскому – 53%. При этом почти 23% опрошенных готовы проголосовать за действующего президента, а более пятой части – за Залужного.

Уровень доверия к Буданову составляет около 53%, к Федорову – 38%. В первом туре выборов за Федорова готовы проголосовать 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%.

Четвертым возможным кандидатом Newsweek назвал Порошенко, который занимал пост президента Украины в 2014–2019 годах и сейчас остается депутатом Верховной рады от оппозиции. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции, предусматривающие в том числе заморозку активов. Власти объяснили эти меры соображениями национальной безопасности.

Публикация вышла на фоне призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве. При этом сам список Newsweek отражает оценку издания, а не официально объявленных кандидатов на будущих выборах.