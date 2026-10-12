Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник обсудил с главой МВД Ирана Эскандаром Момени развитие двусторонних связей и ситуацию в регионе, выразив надежду на урегулирование напряженности на Ближнем Востоке путем переговоров. Об этом сообщает сайт главы государства.

Алиев подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности и охраны общественного порядка. Он также выразил уверенность, что визит иранской делегации будет успешным, и назвал его продолжением двусторонних контактов. Алиев напомнил о недавнем визите азербайджанской делегации в Иран, в ходе которого состоялись важные встречи.

Момени поблагодарил Алиева за прием и передал ему приветствия президента Ирана Масуда Пезешкиана. По словам министра, Пезешкиан тепло вспоминает недавние встречи с главой азербайджанского государства. Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать Пезешкиану ответные пожелания. Он также напомнил о встрече с иранским коллегой, которая состоялась несколько дней назад в Туркменистане.

Момени подчеркнул, что Пезешкиан придает особое значение развитию связей между соответствующими структурами двух стран. Он также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь и поддержку, оказанные Ирану в разные периоды, в том числе во время сильных землетрясений и лесных пожаров.

Кроме того, министр проинформировал Алиева о ходе переговоров, направленных на снижение напряженности в регионе. Президент Азербайджана выразил надежду, что урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке удастся дипломатическим путем.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между профильными ведомствами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

16:59 Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 октября принял министра внутренних дел Ирана Искандера Момени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.