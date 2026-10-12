Из-за кибератаки в холодильниках французских супермаркетов испортились тонны продуктов.

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что хакеры смогли получить дистанционный доступ к системам управления холодильным оборудованием. В результате был испорчен товар на миллионы евро. Злоумышленники смогли поднять температуру в некоторых холодильниках датского производителя Danfoss на 50°C.

Сильнее всех пострадала сеть супермаркетов Intermarché — кибератака затронула около 150 супермаркетов этой сети.

Также хакеры получили доступ к оборудованию сети Système U, где в худшем случае может потребоваться утилизация всех продуктов, которые должны храниться в холоде.

В результате убытки могут исчисляться сотнями тысяч евро на каждую торговую точку.