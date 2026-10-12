Россия заинтересована не в прекращении огня, а в достижении долгосрочного мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии.

По словам представителя Кремля, Москва готова сделать всё необходимое для достижения долгосрочного мира. Песков также выразил благодарность американским переговорщикам за усилия по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины провести выборы в случае согласия России на 60-дневное прекращение огня.