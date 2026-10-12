Гуманитарная работа в Палестине, которую проводит фонд Ахмата Кадырова, находится под полным контролем 18-летнего Адама Кадырова.
Информацию раскрыл его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
По словам Кадырова-старшего, роль Адама в конфликте на Ближнем Востоке заключается в том, что сын лично курирует всю логистику гуманитарной помощи.
«Вся работа на палестинской земле проводится под контролем помощника главы ЧР, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Кадырова. Он курирует логистику и своевременную доставку гуманитарной помощи непосредственно до нуждающихся», — написал в блоге Кадыров.