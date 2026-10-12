Министр внутренних дел Ирана Искандар Момени прибыл в Баку с официальным визитом по приглашению азербайджанского коллеги Вилаята Эйвазова.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, в аэропорту Момени встретил министр внутренних дел Азербайджана.

В ходе визита запланированы встречи с азербайджанскими официальными лицами, на которых будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности и пограничных отношений.

Иранского министра сопровождают губернаторы провинций Ардебиль и Гилян, руководитель Организации по управлению кризисными ситуациями и другие официальные лица.