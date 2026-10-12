В конце сентября Майк Пирсон, 42-летний радиоведущий, работающий с представителями сельскохозяйственного сектора, остановился на обед в пабе в Полк-Сити, расположенном в самом центре Айовы. По его словам, политические настроения в этом штате Среднего Запада стремительно меняются.

«Я много общаюсь с фермерами, и ещё в феврале сказал бы, что победа республиканцев в Айове практически гарантирована, — говорит он. — Вплоть до середины лета царил сплошной энтузиазм: все были полны решимости, все воодушевлены».

Однако после того, как на фоне войны с Ираном цены на дизельное топливо в штате превысили 6 долларов за галлон, Пирсон стал замечать растущие сомнения в отношении Дональда Трампа и его партии. И это накануне промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре. По его словам, настороженность проявляется даже среди фермеров, которые «в глубине души» убеждены, что президент «на их стороне».

«За последние три месяца у многих словно спала пелена с глаз, — добавляет он. — Энтузиазм, с которым некоторые демократы и представители левого лагеря рассчитывают получить дополнительные места в Айове, на мой взгляд, вполне обоснован».

Масштабные потери республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября, в том числе поражение в ключевой борьбе за место в Сенате США от Айовы, стали бы сокрушительным ударом по репутации президента и жёсткой оценкой его бурного второго срока в Белом доме.

Спустя десять лет после стремительного выхода Трампа на политическую арену избиратели в традиционных оплотах Республиканской партии выражают разочарование президентом, а некоторые кандидаты от партии пытаются дистанцироваться от него.

Широко ожидается, что демократы вернут себе контроль над Палатой представителей США — нижней палатой американского Конгресса. Такой исход соответствовал бы исторической закономерности: на промежуточных выборах партия действующего президента обычно сталкивается с недовольством избирателей.

Однако утрата республиканцами большинства в Сенате стала бы для Трампа куда более болезненным поражением. Напряжённая борьба развернулась в сельскохозяйственной Айове и соседнем Канзасе, а также в промышленном штате Огайо, Техасе и на Аляске. Во всех этих штатах места в Сенате сейчас занимают представители президентской партии.

В начале года подобный сценарий — который означал бы для Трампа более серьёзное поражение, чем на промежуточных выборах 2018 года, — казался маловероятным. Для его реализации демократам необходимо добиться целой серии неожиданных побед в глубоко консервативных штатах, таких как Айова, поддерживавших Трампа на трёх последних президентских выборах.

Но в последние недели борьба за Сенат превратилась в масштабное политическое противостояние, исход которого будет решаться в последние дни кампании и может сложиться в пользу любой из сторон.

В ключевые штаты, где разворачивается борьба за исход выборов, хлынули огромные средства как демократов, так и республиканцев. По данным AdImpact, с 1 сентября и до дня голосования комитеты политических действий — основные структуры, через которые финансируются избирательные кампании в США, — зарезервировали более 1,4 млрд долларов на размещение рекламы в рамках сенатских гонок. Эта сумма не включает расходы на агитацию среди избирателей, рассылку печатных материалов и радиорекламу.

На практике потеря республиканцами контроля над Конгрессом серьёзно ограничила бы возможности Трампа проводить свою политику, даже несмотря на его убеждённость в необходимости широких полномочий исполнительной власти. Кроме того, это ещё сильнее укрепило бы его положение президента, превращающегося в «хромую утку», — политического лидера, чьи возможности влиять на дальнейшие события постепенно сокращаются.

«Всё, чего мы добились… всё это могут у нас отнять», — предупредил Трамп на митинге в центральной части Небраски на прошлой неделе.

Большинство демократов в Сенате получило бы возможность блокировать ключевые законопроекты, утверждение кандидатур на высшие государственные должности и назначения судей. Кроме того, у демократов открылся бы новый путь для проведения расследований в отношении администрации и членов семьи президента через Конгресс.

«На данном этапе вопрос уже не в том, получат ли демократы дополнительные места, а в том, сколько именно», — написала на прошлой неделе в аналитической записке Джессика Тейлор, эксперт по выборам в Сенат из независимого аналитического центра Cook Political Report. По её прогнозу, демократы могут перехватить от двух до шести мест. Для получения большинства им необходимо завоевать четыре.

Оптимизм демократов подкрепляют недавние опросы, свидетельствующие о росте поддержки их кандидатов сразу в нескольких штатах, где победа представителей левоцентристского лагеря обычно считалась маловероятной.

В настоящее время республиканцы занимают 53 из 100 мест в Сенате, тогда как у демократов их 47. Даже если соотношение сил составит 50 на 50, большинство сохранится за республиканцами, поскольку вице-президент Джей Ди Вэнс сможет отдать решающий голос при равном распределении голосов.

В Айове, согласно усреднённым данным опросов RealClearPolitics.com, 47-летний Джош Турек — баскетболист-паралимпиец, впоследствии перешедший на работу в сфере здравоохранения, — опережает свою соперницу от Республиканской партии Эшли Хинсон на 0,5 процентного пункта. Хинсон, действующая конгрессвумен, пользуется поддержкой Трампа. Такие показатели свидетельствуют о значительном изменении настроений по сравнению с президентскими выборами 2024 года, на которых Трамп победил в Айове с преимуществом в 13 процентных пунктов.

«Жителям Айовы тяжело, они испытывают серьёзные трудности и готовы к переменам», — заявил демократ, называющий себя «популистом прерий», выступая перед небольшой аудиторией примерно из двух десятков избирателей, преимущественно женщин. Встреча проходила в рамках одного из мероприятий его кампании, рассчитанных на пожилых людей.

Как и во многих других регионах страны, одним из главных источников недовольства избирателей в Айове остаётся инфляция и её последствия.

Рост цен на топливо и война с Ираном усилили инфляционное давление, в результате чего инфляция ещё больше отклонилась от целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. Ипотечные ставки в США достигли максимума с 2023 года, а до конца года Федеральная резервная система, как ожидается, ещё сильнее повысит стоимость заимствований.

Бен Холлингсхед, придерживающийся правых взглядов управляющий зерновым элеватором кооператива Key Cooperative неподалёку от Полк-Сити, говорит, что высокие цены занимают одно из первых мест в списке проблем фермеров. Однако он предостерегает от вывода, будто это непременно меняет их политические предпочтения.

«У каждого своё мнение о том, как мы оказались в нынешней ситуации. Нельзя всех стричь под одну гребёнку», — отмечает он.

С началом досрочного голосования на промежуточных выборах вопрос стоимости жизни практически не сходит с повестки дня.

В национальном масштабе «карта электоральных возможностей демократов расширяется в самых разных направлениях», считает Марги Омеро, стратег и партнёр компании GBAO, специализирующейся на опросах общественного мнения и политическом консультировании.

Что касается республиканцев, то, по её словам, «когда у них что-то идёт не так, всё начинает идти не так сразу и повсюду… Именно поэтому республиканцы всерьёз обеспокоены не только ситуацией в Айове, но и положением дел по всей стране».

Впрочем, далеко не все признаки указывают на то, что Америку накроет масштабная волна поддержки демократов. Несмотря на неожиданные успехи в регионах, традиционно благосклонных к Трампу, демократы пока не добились явного преимущества в ряде штатов, где на выборах 2024 года победила бывший вице-президент Камала Харрис. Среди них — Мэн, Нью-Гэмпшир и Миннесота. Это осложняет борьбу за большинство и вынуждает демократов обороняться в некоторых штатах, где они рассчитывали на уверенную победу.

В Мичигане, который Трамп выиграл в 2024 году, демократы, в свою очередь, пытаются удержать одно из принадлежащих им мест в Сенате под натиском кандидата-республиканца.

На промежуточных выборах явка обычно ниже, чем в годы президентских кампаний, поэтому перед обеими партиями стоит непростая задача — мобилизовать собственных сторонников и убедить их прийти на избирательные участки. Трамп особенно успешно привлекал людей, которые редко участвуют в голосовании, однако без собственного имени в избирательном бюллетене ему гораздо сложнее добиваться такого результата.

В Айове фермер Корт Холуб, выращивающий кукурузу и сою и поддерживающий Хинсон, снимавшийся в некоторых её рекламных роликах, считает, что борьба будет «чрезвычайно напряжённой», но всё же ожидает, что она сохранит место в Сенате за республиканцами.

«Люди уверены в том, что она уже сделала и что собирается делать дальше», — говорит он. По его словам, «фермеры в целом и большинство жителей Айовы по-прежнему вполне уверенно поддерживают республиканцев». «Многие из этих избирателей, особенно фермеры и люди, связанные с аграрным сектором, недовольны общим состоянием экономики, — заявил один из представителей Республиканской партии. — Но в долгосрочной перспективе они по-прежнему поддерживают то, что делает Трамп».

Ещё в мае Трамп язвительно замечал, что ему «наплевать на промежуточные выборы», обдумывая дальнейшие шаги в войне с Ираном. Уже тогда эта война была непопулярна, а сейчас отношение к ней стало ещё более негативным.

Однако в последнее время президент США уделяет ноябрьским выборам гораздо больше внимания. Он регулярно отправляется в предвыборные поездки, выступая преимущественно в консервативных штатах, тогда как республиканцы направляют миллионы долларов на рекламу в поддержку кандидатов, которых он предпочитает. Трамп также использовал государственное финансирование для размещения спорной рекламы в стиле предвыборной агитации, посвящённой достижениям его администрации.

«Если хотя бы одна из палат Конгресса перейдёт под контроль демократов, это серьёзно затормозит реализацию повестки Трампа. Думаю, тогда вообще будет практически невозможно чего-либо добиться», — говорит близкий к Белому дому представитель Республиканской партии. «Именно поэтому в ближайшие 30 дней президент активно объезжает страну, проводя митинги и агитационные мероприятия».

В этой предвыборной гонке Трамп раздаёт обещания, которые порой трудно воспринимать всерьёз. В частности, он предложил выплатить по 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему гражданину США, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом, а также пообещал завершить войну с Ираном после выборов.

Кроме того, он продвигает масштабные инвестиционные проекты в штатах, где разворачивается острая борьба. Среди них — строительство нового металлургического завода в восточной части Айовы.

«Все строят здесь свои предприятия, потому что не хотят платить пошлины. Всё на самом деле довольно просто», — заявил Трамп в прошлом месяце на мероприятии в Овальном кабинете, в окружении республиканцев из Айовы, включая Хинсон.

В условиях, когда кандидаты-республиканцы в Сенат борются за своё политическое выживание, их близость к президенту и поддержка его политики превратились в очевидную уязвимость. Некоторые из них пытаются дистанцироваться от Белого дома — настолько, насколько это возможно, не вызывая гнева Трампа.

В Мичигане кандидат-республиканец в Сенат Майк Роджерс на прошлой неделе призвал прекратить торговую войну США с Канадой, которая особенно сильно ударила по его штату. Месяцем ранее он выступил за прекращение конфликта с Ираном.

«Канада — не наш враг. Мы должны немедленно положить конец тарифной войне», — заявил Роджерс в коротком видеоролике, опубликованном в социальной сети X 5 октября.

В аудиозаписи, попавшей в распоряжение издания Axios, Кен Пакстон, выбранный Трампом кандидат-республиканец в Сенат от Техаса, выразил недовольство тем, что практически не может влиять на решения в Вашингтоне.

«На федеральных выборах слишком многое не зависит от нас», — сказал он, отвечая на вопрос о войне с Ираном. «Я не принимаю эти решения и даже… не знаю, что стоит за некоторыми из них».

Во время дебатов кандидатов на место в Сенате от штата Мэн республиканка Сьюзан Коллинз поставила под сомнение обещание Трампа приехать в Новую Англию, чтобы поддержать её кампанию.

«Из его офиса мне ничего не сообщали, да и я не самый любимый сенатор президента», — сказала она, добавив: «Я бы сказала, что в Мэн он не приедет».

В ходе своей кампании Хинсон из Айовы также призвала положить конец войне с Ираном и раскритиковала Трампа за то, что в этом году он разрешил увеличить импорт говядины. Это вызвало недовольство представителей местной отрасли скотоводства. Кроме того, она пытается представить себя сторонницей двухпартийного сотрудничества, несмотря на то что её голосования в Конгрессе в значительной степени соответствуют позиции президента и руководства республиканцев.

«В нескольких случаях она немного отойдёт от позиции Трампа, чтобы показать, что у неё есть собственный голос и что в конечном счёте она будет представлять интересы Айовы, а не просто голосовать за всё, что предлагает президент», — заявил один из представителей Республиканской партии. При этом он подчеркнул: «Но она всё равно не выступает на выборах как противница Трампа».

На мероприятии в Де-Мойне Турек, соперник Хинсон от демократов, высмеял её попытки дистанцироваться от президента.

«Она всё это время поддерживала свою партию, пошлины, войну, сокращение расходов на здравоохранение, продовольственную помощь и социальное обеспечение — лишь бы предоставить миллиардерам налоговые льготы, — заявил он. — Жители Айовы видят разницу».

Теперь руководству республиканцев приходится направлять в штат дополнительные средства, чтобы поддержать Хинсон. В прошлом месяце Senate Leadership Fund — суперкомитет политических действий, связанный с лидером республиканцев в Сенате Джоном Тьюном, — объявил о выделении дополнительных 20 млн долларов на кампанию в Айове.

«Думаю, это показывает, что нас здесь ждёт серьёзная борьба», — говорит Райан Роудс, консервативный республиканец, который баллотировался в Палату представителей от Айовы, но снял свою кандидатуру в марте.

Если республиканцам удастся отразить натиск демократов и сохранить контроль над Сенатом, вероятнее всего, это произойдёт благодаря тому, что они сумеют представить своих соперников заложниками социалистического левого крыла Демократической партии. В период второго президентского срока Трампа это крыло набирает влияние, в том числе благодаря политическому возвышению Зохрана Мамдани, ставшего мэром Нью-Йорка.

В Мичигане кандидат от демократов в Сенат Абдул Эль-Сайед тесно связан с прогрессивным крылом партии. После победы над более умеренным соперником на внутрипартийных праймериз он стал особенно уязвим для подобных нападок.

Однако применить такую тактику против других кандидатов-демократов гораздо сложнее. Многие из них, включая Турека в Айове, избегают спорных социальных вопросов и сосредоточивают кампании на проблемах стоимости жизни. Это позволяет им выступать единым фронтом против Трампа, не раскалывая при этом собственный электорат.

Джеймс Таларико, кандидат от демократов в Техасе, и Адам Хэмилтон, кандидат от демократов в Канзасе, сделали свою религиозную веру центральным элементом предвыборных кампаний, укрепляя тем самым привлекательность своих кандидатур для умеренных избирателей и тех, кто ещё не определился с выбором.

По крайней мере в Айове главным фактором предвыборной борьбы остаются экономические трудности, вызванные ростом расходов при Трампе на его втором президентском сроке. Республиканцам пока не удаётся избавиться от ответственности за ухудшение ситуации.

«Мы чувствуем себя обманутыми уже почти два года, и это действительно разочаровывает», — говорит Эми Кеньон, работающая медсестрой в этом районе.

Даже небольшое снижение явки или разочарование в Трампе среди жителей сельских районов Айовы может определить исход борьбы за место в Сенате — а вместе с ним и направление развития американской политики.