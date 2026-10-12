Европейские страны должны закрыть российские консульства, ограничить передвижение дипломатов России по своей территории и сократить численность российского дипломатического персонала, заявил в интервью Financial Times (FT) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, Варшава уже предприняла аналогичные шаги. «У меня больше не осталось консульств, но у других они еще есть», — сказал министр.

Сикорский также предложил обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, иметь биометрические загранпаспорта. Это помешает предполагаемым российским агентам пересекать границы под вымышленными именами, пояснил он.

Кроме того, глава польского МИДа поддержал призывы сократить выдачу туристических виз россиянам. По данным FT, в прошлом году страны ЕС выдали гражданам России почти 500 тыс. таких виз.