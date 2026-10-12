Пожар полностью уничтожил один из старейших крытых рынков в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала, огонь полностью охватил рынок Анфан-Руж в 3-м округе. Здание оказалось уничтожено, к текущему моменту пожарные «взяли под контроль» ситуацию на месте происшествия. Всего к тушению пламени привлекли более 150 специалистов и около полусотни единиц техники.

Как отметили журналисты, причина возгорания пока неизвестна. Власти призвали жителей и туристов не приближаться к месту ЧП.