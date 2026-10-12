Премьер-министр Великобритании Энди Бернем обвинил Россию в прямом вмешательстве в голосование о выходе из Евросоюза (Brexit) в 2016 году. Его слова приводит Daily Mail.

«Когда я пришел на Даунинг-Стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум. И получил четкий ответ, да, было», — сказал премьер Британии.

До этого Бернем заявил, что Brexit принес стране больше вреда, чем пользы. По его словам, Лондону следует определиться со своими «долгосрочными отношениями» с Евросоюзом.

Brexit (брексит) — выход Великобритании из Европейского союза. Название образовано от соединения двух английских слов: Britain (Британия) и exit (выход). Формально Британия покинула ЕС 31 января 2020 года, после чего начался переходный период.