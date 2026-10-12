Россия пока не согласилась на объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие с Украиной, сообщили Axios осведомленные источники.

По данным источников издания в Белом доме, Москва пока рассматривает предложение президента США Дональда Трампа. На первом этапе оно предполагает прекращение взаимных ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). В случае успеха договорённость могут распространить на электростанции и энергосети.

Украинский чиновник назвал схему «НПЗ за НПЗ» неравноценной и заявил, что Киеву необходимо прекращение российских атак на энергосистему. По данным Axios, Трамп добивается отказа Украины от ударов по российским НПЗ, считая, что они способствуют росту цен на топливо в США.

11 октября Трамп заявил, что обе стороны согласились на перемирие. Однако Владимир Зеленский сообщил, что впервые слышит об этой договорённости. Позже он приказал ВСУ не атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, выразив надежду на аналогичный шаг Москвы.

Зеленский также заявил, что Украина готова к деэскалации, и призвал Россию перейти к действиям, которые приведут к миру.