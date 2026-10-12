Депутат Европарламента и основатель партии «Общественная трибуна» Рафаэль Глюксманн победил на праймериз французских социалистов и их союзников из левоцентристских партий, которые определяли кандидата на президентские выборы 2027 года.

Об этом сообщает Le Monde.

Глюксманн набрал 66,13% голосов. Второе место занял лидер Социалистической партии Оливье Фор с 14,48% голосов. Третьей стала Сеголен Руаяль, которая в 2007 году вышла во второй тур президентских выборов Франции, — она получила 7,62%. Всего на праймериз голосовали более 120 тыс. человек.

После победы Рафаэля Глюксманна обсыпали мукой. Инцидент произошел вечером в воскресенье в XX округе Парижа. Глюксманн праздновал победу вместе со сторонниками в заведении La Cantine de Belleville. Когда политик вышел на улицу, чтобы сесть в такси, неизвестный обсыпал его мукой и скрылся.

Рафаэль Глюксманн — внук советского разведчика Рубина Глюксманна.