Евросоюз на этой неделе выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, Украина станет одной из главных тем саммита ЕС, который пройдет 15–16 октября. Европейские лидеры обсудят, сколько средств потребуется Киеву в следующем году и как привлечь дополнительную международную помощь.