Евросоюз на этой неделе выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«На этой неделе ЕС предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты», – написала фон дер Ляйен в соцсети X.
По ее словам, Украина станет одной из главных тем саммита ЕС, который пройдет 15–16 октября. Европейские лидеры обсудят, сколько средств потребуется Киеву в следующем году и как привлечь дополнительную международную помощь.
«Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим ее потребности в финансировании на следующий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки», – заявила глава ЕК.