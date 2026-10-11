Президент Украины Владимир Зеленский связал рост мировых цен на энергоносители с войной на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива, подчеркнув, что возлагать ответственность за подорожание топлива на Киев несправедливо. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ABC News.

«Когда все в мире понимают, что цены растут из-за войны на Ближнем Востоке, легко обвинять Украину», – сказал Зеленский, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес Киева из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Тем временем журналист Axios Барак Равид отметил, что для Зеленского объявление Трампа об энергетическом перемирии с Россией стало новостью.

«Но если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным – пожалуйста, сообщите нам, когда начнется перемирие, – мы готовы и примем его», – цитирует президента Украины журналист.

Трамп ранее заявил, что Украине пора выбрать нового президента, и обвинил Зеленского в том, что украинские удары по российским НПЗ способствуют росту цен на дизельное топливо в США.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если РФ остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, такие шаги должны быть взаимными. Украинский лидер также указал, что готов провести президентские выборы, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня.

Чуть позже президента США объявил об энергетическом перемирии между РФ и Украиной.