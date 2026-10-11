Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы главы государства в случае, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

«Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте (президенту РФ Владимиру) Путину: дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа – именно украинского народа», – сказал Зеленский.

Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинцев избрать нового лидера.